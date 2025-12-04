وزير الصناعة يوضح بشأن إعادة فتح مصنع “كيا” بباتنة

قدّم وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، ردًا على سؤال النائب سماعيلي سليمان من ولاية باتنة، بشأن إمكانية إعادة فتح مصنع “كيا” للسيارات.

وأكد الوزير أن المصنع يعَدُّ من الأصول المصادرة التي تعمل الدولة على استغلالها اقتصاديًا، وقد تم تحويل ملكيته إلى شركة Fondal التابعة للمجمع الوطني SNS.

وأوضح أن طلب الرخصة المسبقة لاستئناف النشاط قد تم إيداعه، وذلك وفق الإطار الجديد لصناعة السيارات الذي يعتمد على تحقيق إدماج محلي حقيقي، وإلزام المستثمرين بجلب شبكة من المناولين قبل بدء الإنتاج، والانتقال من نموذج التركيب المحدود إلى نموذج صناعي مستدام.

وأكد الوزير أن إعادة بعث المصنع ستتم وفق معايير تضمن نجاعة وتنافسية الصناعة الميكانيكية في الجزائر. مشددًا على أن الهدف هو تطوير قطاع سيارات قادر على خلق قيمة مضافة ودعم الاقتصاد الوطني.