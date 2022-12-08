وزير الصناعة يوضح: “مكانش ديازال في الجزائر”

أدلى وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، في المجلس الشعبي الوطني، بتصريح جديد فيما يخص سيارات الديازال.

وقال وزير الصناعة، في التصريح الذي أدلى به من قبة زيغود يوسف في المجلس الشعبي الوطني. “حتى لا تكون هنالك مغالطات فيما يخص تصريحي حول الديازال. يجب أن نقضي على الديازال ونتركه فقط للمعدات والحافلات”.

وأضاف أحمد زغدرا “بعد 30 سنة لما لا يكون هناك تغيير جذري ونستعمل الهيدروجين الأخضر الملائم لكل السيارات. هذا ما أردت قوله”.

وتابع وزير الصناعة “لقد صادقتم على عدم استيراد سيارات ديازال. وفيما يخص دفتر الشروط الجديد للوكلاء أو التصنيع لن يكون هناك ديازال في غضون 3سنوات”.

وأضاف الوزير “نحاول أن ننتقل إنتقالا طاقويا. حتى لا نصبح “خردة” لهذه السيارات. كل الاتحاد الاوروبي سينتهي من الديازال من سنة 2030 الى سنة 2035. اذن سنفعل نفس الشيئ. يجب أن نرافق اقتصادنا بدخول الأشياء التي تكون صالحة للبيئة”.