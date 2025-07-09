وزير الصناعة يُدشّن مؤسسة “Ndiwi Meuble” الرائدة في تصميم وصناعة الأثاث بوهران

أشرف وزير الصناعة سيفي غريب على تدشين مؤسسة Ndiwi Meuble، الرائدة في مجال تصميم وصناعة الأثاث العصري بولاية وهران.

وتقع المؤسسة بالمنطقة الصناعية السانيا، ولاية وهران، تختص في صناعة الأثاث المنزلي، الإداري والفندقي، وتمثل 50 بالمائة من نسبة تغطية السوق الوطنية. وتستهدف السوق الوطنية، والتصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.

واستمع الوزير إلى عرض مفصل حول المصنع، شمل مراحل الإنتاج، قدراته التصنيعية، نسب الإدماج المحلي، وآفاق التصدير المستقبلية.

وقد عبّر الوزير عن إرتياحه لمستوى التنظيم والجودة، مشيدًا بقدرة المؤسسة على تلبية حاجيات السوق الوطنية بنسبة تغطية تفوق 50٪.

كما دعا المدير العام للمؤسسة إلى المشاركة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية الجزائر 2025 (IATF 2025). بهدف الترويج للمنتوج الوطني وفتح آفاق تصديرية جديدة نحو الأسواق الإفريقية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الجهود الرامية إلى دعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع الاستثمار الصناعي، بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية والانفتاح على التصدير.

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