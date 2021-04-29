وزير الصناعة يُكرم عددا من عمال الوزارة المتقاعدين

أشرف وزير الصناعة، محمد باشا، اليوم الخميس، على تكريم عدد من موظفي الوزارة المتقاعدين، عرفانا بما قدموه للقطاع طيلة مشوارهم المهني.

وجاء هذا التكريم، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، المصادف لـ1 ماي من كل سنة.

وحسب بيان للوزارة، جرت مراسم التكريم، خلال استقبال على شرف موظفي وإطارات وزارة الصناعة.

وبهذه المناسبة، نوه الوزير بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها عمال القطاع الصناعي سواء مصالح الوزارة المركزية أو اللامركزية.

ودعى الوزير، الجميع، إلى مواصلة تعزيز جهودهم في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة.