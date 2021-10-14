وزير الصناعة يُنصّب لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، على تنصيب لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة. تتكفل برفع القيود على المشاريع الإستثمارية المستكملة ولم تدخل حيز الإستغلال بعد.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللجنة يترأسها وزير الصناعة وتتكون من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية. كما أن اللجنة تم إنشاؤها بتعليمات من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وتهدف إلى معالجة حالة الإنسداد التي تعرفها بعض الإستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن.

وأشار الوزير إلى أن هذه اللجنة ستقوم بتسريع معالجة المشاريع التي تم إستكمالها ولكنها لم تدخل مرحلة الإستغلال. بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. أشغال الربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه. وكذا التأخر المسجل في الحصول على الرخص الإدارية.

وأضاف الوزير، أن الأمر يتعلق بـ 224 مشروعا عالقا تم إحصاؤه من طرف المديريات الولائية للصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في فروع صناعة الأسمدة. أغذية الأنعام، الصناعات النسيجية، إنتاج المفاعلات الطبية، صناعة الأدوية، الصناعات الميكانيكية، صناعة الآلات الفلاحية والمعدات الموجهة للصيد البحري وتربية المائيات.

كما أعلن الوزير، أنه سيتم أيضا تنصيب لجان ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي.

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