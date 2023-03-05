وزير الصناعة يُنصّب مدراء عامون جدد للوزارة

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، بمقر الوزارة على تنصيب مدراء عامون جدد على رأس المديريات العامة للإدارة المركزية.

وقد تم تعيين السيدة نبيلة سحنون مديرة عامة للتنمية الصناعية. وكذا بشير كشرود مديرا عاما لليقظة الإستراتيجية والدراسات وأنظمة المعلومات. بالإضافة كذلك إلى عبد العزيز قند مديرا عاما للتنافسية الصناعية. وصالح بوصبيعة مديرا عاما لترقية الاستثمار. كما تم تعيين كريم بوجميعة مديرا عاما لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري.

من جهته شكر زغدار الإطارات التي كانت مكلفة حتى الآن بتسيير المديريات العامة نظير المجهودات الكبيرة التي بذلوها في تأدية مهامهم. والتي كان لها أثر على الحركية والديناميكية التي يعرفها القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة.

كما دعا الوزير الإطارات الجديدة لبذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل ورفع التحديات التي تواجه الصناعة الجزائرية المعول عليها كقاطرة للنمو الاقتصادي.