وزير الصناعة يُوضح: هكذا يتم منح العقار الصناعي للمستثمرين

أوضح وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت، في لقاء حصري مع تلفزيون “النهار”، كيفية منح العقارات الصناعية للمستثمرين مستقبلا.

وقال الوزير: “المنظور الجديد في منح العقارات الصناعية للمستثمرين، يتمثل في الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، ونحن بصدد الانتهاء من هذا المشروع مع بداية السنة”.

وأضاف زغدار: “ستكون هناك مرحلة انتقالية، فقد إنتهيانا من المنظومة التشريعية، وهي موجودة بكل القطاعات، حيث وبعد مراجعتها سيتم تسليم نسخة على مستوى مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء”.

وتابع الوزير، إن نفس المشروع سيخصص لمنح العقار الفلاحي، فيما يتم التفكير في مشاريع مماثلة متعلقة بمنح العقار السياحي.

وأكد وزير الصناعة، إن العقار لمن يستثمر ولا بد من استغلال العقار الموجود. مشيرا إلى أن مصالحه استرجعت 1200 قطعة أرض استثمار من 37 ولاية لأنها غير مستغلة.

كما وجه الوزير بهذه المناسبة، رسالة إلى المستثمرين. مؤكدا أن قطاعه كان في الوعد وقام بحلحلة كل المشاكل البيروقراطية التي يعيش فيها المستثمرين.

فيما توجه زغدار برسالة للجالية الجزائرية، ودعاهم لإثبات الروح الوطنية بالاستثمار في هذا الوطن. مؤكدا إن الجزائر أصبحت تتبنى منظومة استثمارية جديدة، تضمن المرافقة للمستثمر، لخلق الثروة ومناصب الشغل.

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وزير الصناعة للنهار: نسعى لحلحلة المشاكل البيروقراطية التي كانت سائدة في القطاع لعدة سنوات

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار اليوم السبت، عن سعيه لحلحلة المشاكل البيروقراطية التي كانت سائدة في القطاع لعدة سنوات ماضية.

وأكد الوزير في لقاء حصري خص بها “النهار”، أن هناك إرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية للانعاش الإقتصادي مع سنة 2022.

وعلى هامش الندوة الوطنية للانعاش الصناعي الني انطلقت اليوم بقصر الامم، أوضح الوزير لـ”النهار”، أن القطاع الصناعي يعطي خطة الانطلاقة من أجل تنمية شاملة اقتصادية.

مضيفا أن قطاع الصناعة هو قطاع مهم جدا من حيث خلق الثورة ومناصب الشغل.

بالمقابل جدد زغدار الى أنه حان الوقت لاعطاء نظرة جديدة للحوكمة، مضيفا أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على تغييرات جديدة منها “الشباك الخاص”

الذي سيعطي تسهيلات للمستثمرين.وأكثر شفافية في منح العقار الصناعي.

وتابع:”قانون الاستثمار 2016 موجود وهو مطبق وفيه إيجابيات ونحن نقوم بإعادة النظر فيه وستكون فيه تغييرات.”

كما دعا الى وضع توازنات في الاستثمار بالذهاب الى منطقة الهضاب وفي الجنوب، وليس التركيز فقط على منطقة الشمال.

وابرز في الشأن ذاته، أن العقار لمن يَستثمر ولا بد من استغلال العقار الموجود، كما تم استرجاع 1200 قطعة أرض استثمار من 37 ولاية لأنها غير مستغلة وبعد الانتهاء ستوزع.

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