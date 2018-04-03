وزير الصناعة:” 17 مليون أورو حجم التبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا في 2017″

قال وزير الصناعة يوسف يوسفي اليوم الثلاثاء، إن حجم المبادلات الجزائرية الإسبانية بلغت 17 مليون أورو خلال السنة الماضية.

الوزير وخلال الكلمة التي ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح منتدى الأعمال الجزائري- الإسباني، بقصر المؤتمرات في العاصمة،

قال إنّ هناك العلاقة بين البلدين جد قوية في جانبها السياسي و الاقتصادي.

وفي هذا السايق دعا الوزير المؤسسات الاقتصادية إلى مضاعفة شراكاتهما الاقتصادية، من خلال إنشاء مؤسسات مختلطة و الاستثمار.

وكشف الوزير عن وجود 450 مؤسسة إقتصادية إسبانية تنشط في الجزائر.