وزير الصناعة.. 6 مشاريع لإنتاج أدوية السرطان

قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، أنه تم إعتماد 6 مشاريع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان.

وأضاف الوزير عون خلال استماعه بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من بين 06 مشاريع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان تم اعتمادها. يقوم مصنعان بإنتاج الأشكال الجافة بالنمط الكامل. كما يوجد مصنعان في مراحل متقدمة من التسجيل بعد تصنيع حصص المصادقة بنمط كامل.

وأشار الوزير عون، أنه ومن بين بعض المصانع انطلقت بمراحل التوضيب الثانوي. حيث تم تسجيل البعض من الأدوية المزمع تصنيعها فيما بعد على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وهذا تلبية لمتطلبات الوفرة.

كما يتظر الإنطلاق في إنتاج أشكال الحقن للأدوية المضادة للسرطان خلال السداسي الثاني لسنة 2024. وإنتاج محاليل العيون وحبوب منع الحمل ودراسة إمكانية انتاج هرمونات النمو. بالإضافة كذلك إلى مرافقة مصنعين محليين على غرار مجمع صيدال لانتاج أنواع أخرى من الادوية ذات القيمة المضافة العالية والتي عانت من مشاكل في الوفرة كانتاج قطرات العيون وهرمونات النمو وإعادة تأهيل المصانع وفقا للممارسات الحسنة لإنتاج حبوب منع الحمل بطاقات إنتاج عالية.