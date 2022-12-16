وزير الصيد البحري: انشاء آلية لضبط أسعار الأسماك

كشف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أن دائرته الوزارية تسعى الى انشاء آلية لضبط سوق بيع الأسماك.

وذكر الوزير، في تصريح نقلته وكالة الأنباء، بالمبادرة التي اطلقت مؤخرا على مستوى الجزائر العاصمة، و المتعلقة بالبيع المباشر من المنتج الى المستهلك، لاسماك الدورادالقاجوج ب990 دج و التيلابيا البلطي الأحمر، بسعر 550 دج.

مشددا على ان هذه العملية “ستتواصل” و ستشمل 15 ولاية، بهدف السماح للمواطن بشراء هذه المنتجات بأسعار مناسبة. وكذا العمل على وضع حد للاحتكار سيما فيما يخص بعض منتجات الصيد البحري.

كما كشف وزير الصيد البحري عن انشاء حوالي 500 تعاونية في مختلف فروع قطاع الصيد البحري و تربية المائيات.

وقال الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء، أن هذه التعاونيات، ستشرع في النشاط بمجرد صدور المرسوم التنفيذي الخاص بها.

موضحا ان دائرته الوزارية تواصل بمعية مهنيي القطاع، ترقية فكرة انشاء هذه المجمعات المهنية.

كما اعرب الوزير من جانب آخر عن ارتياحه لزيادة حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء التي انتقلت الى 2.023 طن خلال حملة السنة المقبلة. مقابل 1.617 طن هذه السنة.

مضيفاي ان هذه الزيادة تعزز الجهود المبذولة في مجال بناء السفن والاعمال الجارية من اجل ترقية الصيد في اعالي البحار.

كما اكد الوزير للمتعاملين النشطين في قطاع الصناعات التحويلية ان اجتماعا سيعقد قريبا من اجل التوصل “الى تنظيم افضل للقطاع”.