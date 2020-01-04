وزير الصيد البحري: سنعمل على تطوير القطاع للمساهمة في الإقتصاد الوطني

وعد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، أنه سيعمل على إعادة الإعتبار للقطاع وتطويره للمساهمة في خدمة الإقتصاد الوطني.

وأكد فروخي، خلال مراسم تسليم واستلام المهام مع وزير الفلاحة، أن وزارته ستعمل جاهدة لمستقبل هذا القطاع.

وأضاف وزير الصيد البحري، أن قطاعه سيعمل جاهدا على عدم تضييع العلاقة مع قطاع الفلاحة، وعدم تضييع ما تم تجسيده سابقا في القطاع.

وأشار فروخي، إلى أن قطاع الصيد البحري حاليا في مسار إيجابي، لأنه يملك إطارات جادة، قائلا أن الوقت قد حان الآن للعمل والمثابرة بكل جدية ونزاهة.

ودعا الوزير الجميع، للمشاركة في تطوير القطاع، خصوصا المهنيين، والذين هم قلب كل قطاع، مؤكدا بأنه مستعد للعمل مع الجميع لتجسيد ما يجب تجسيده.

وأورد فروخي، أن وزارته ستعمل على تثمين كل إنجازات الصيد البحري في قطاع الفلاحة ومختلف القطاعات الأخرى، لإسترجاع مكانته.

مؤكدا، أن أمامه العديد من التحديات، للمساهدة في بناء جزائر قوية ومزدهرة، ومتفتحة على محيطها العلمي بشبابها وطموحات أبنائها.

ومن جهته، شكر وزير الفلاحة، شريف عماري، كل العاملين على قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، لما قاموا به، لأجل تنمية القطاع وترقيته إلى قطاع وزاري.