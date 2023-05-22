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قناة النهار

وزير الصيد البحري : صيد التونة سيدعم الخزينة العمومية بـ 27 مليون دولار

بقلم النهار أونلاين
وزير الصيد البحري : صيد التونة سيدعم الخزينة العمومية بـ 27 مليون دولار
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وزير الصيد البحري : صيد التونة سيدعم الخزينة العمومية بـ 27 مليون دولار في إطار عملية التصدير.

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