قناة النهار وزير الصيد البحري : صيد التونة سيدعم الخزينة العمومية بـ 27 مليون دولار بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ماي 2023 - 11:52 شارك غرِّد أرسل 53 0 وزير الصيد البحري : صيد التونة سيدعم الخزينة العمومية بـ 27 مليون دولار في إطار عملية التصدير. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lopos اقرأ أيضا إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط قناة النهار 16 ماي "شكران مرتجى :" بعد سنة من وفاة أمّي كسرت الحداد في الجزائر قناة النهار 13 ماي "رئيس الجمهورية :" المسؤولية ماشي كرسي وبرنوس أحمر مام تكون وزير تغلط تخلّص قناة النهار 06 ماي طالع هابط: شاهد كيف فاجىء النوي إطارات عدل بمعرض باتيماتيك قناة النهار 09 ماي شاهد كيف تمت الإطاحة بـ 25 شخص واسترجاع كميات هائلة من الذهب بقيمة 330 مليار سنتيم قناة النهار 17 ماي نقل: إستراتيجية مضبوطة لترقية أداء الشركة الوطنية للسكك الحديدية قناة النهار 15 ماي طالع هابط: النوي يحيي رئيس الجمهورية بعد لم شمل الأسرة الإعلامية لأول مرة في تاريخ الجزائر قناة النهار 07 ماي "والي الجلفة :"استفادت الولاية من برنامج ضخم ومبالغ مالية تفوق 635 مليار في ظرف سنتين قناة النهار 12 ماي أمطار رعدية على أغلب المناطق الشرقية و الوسطى..التفاصيل قناة النهار 07 ماي الشيخ النوي: بدون تعليق.. سيارات غريبة في الطرقات السريعة قناة النهار 04 ماي