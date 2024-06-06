وزير الصيد البحري من الجلفة: “تربية المائيات تكتسي أهمية كبيرة في مخطط عمل الحكومة”

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، “أحمد بداني”، خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته لولاية الجلفة، أن تربية المائيات تكتسي أهمية كبيرة في مخطط عمل الحكومة، ويوليها رئيس الجمهورية عناية خاصة ضمن التزاماته الرابعة والخمسين.

وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي تمتلكها بلادنا في هذا المجال، إضافة الى المناخ الملائم، خاصة بالنسة لتربية المائيات في المياه العذبة والتي ستساهم لا محالة في تنمية الاقتصاد الوطني و تعزيز السياجة و الامن الغذائي، كاشفا في السياق ذاته، أن هذه الأهمية، هو ما ترجمته القرارات التي أقره رئيس الجمهورية خلال فترته الرئاسية، التي خص بها نشاط تربية المائيات بمجموعة من الحوافز التي قال بأنه سيكون لها الاثر الكبير في تنمية هذه الشعبة من خلال الرفع من القدرات الإنتاجية خاصة تربية سمك البلطي منها، لاسيما ما تعلق بـتسجيل العديد من المشاريع في إطار الاستثمار العمومي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، منها تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيا،

و أوضح المسؤول الأول بوزارة الصيد، أن دائرته الوزارية، تولي اهتمام كبيرا للمتعاملين الاقتصاديين، والمستثمرين الخواص، والشباب، للاستثمار في مجال تربية المائيات باعتباره مجال إقتصادي مستدام يعود بالأرباح ويساهم في الأمن الغذائي ، بالنظر خاصة للقيمة الغذائية العالية و فوائده الصحية العديدة، و التي قال بأنه قطاعه سجل عدد متزايد في طلبات الاستثمار سيما في تربية المائيات، البحرية منها أو في المياه العذبة، والتي نقوم حاليا بمرافقتها تقنيا وإداريا حتى يتم تجسيدها على أرض الواقع، على حد تعبيره..

هذا و عرج “بداني” في حصيلة لقطاعه، بأنه في مجال تربية المائيات في المياه العذبة، تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من2020 الى 2024، قفزة نوعية مجال تربية المائيات في الجزائر، سواء البحرية منها أو في المياه العذبة، وتنمية مستمرة سمحت برفع الإنتاج الإجمالي السنوي الى ما يقارب 7000 طن. كما يرتقب أن يصل الى 12000 طن مع نهاية سنة 2024، أي بإنتاج إضافي يقدر بأكثر من 5000طن، ما يعادل نسبة نمو تفوق 71%. حيث تم خلال هذه الفترة إحصاء العديد من الانجازات والمشاريع المنتجة في مجال تربية المائيات في المياه العذبة، مشيار في السياق ذاته، إلى الأهمية التي تكتسيها ولاية الجلفة في البرنامج القطاعي نظرا للمؤهلات التي تتمتع بها هذه الولاية في مجال تربية المائيات، من أجل المساهمة الفعالة لبلوغ أهداف المخطط القطاعي في أفاق 2030، حيت تتوفر على قدرات مائية كبيرة، إذ يطمح القطاع إلى بلوغ 100الف طن من اسماك تربية المائيات 60% من تربية المائيات في المياه العذبة، و 40% من تربية المائيات البحرية، كما ان ولاية الجلفة حاليا تساهم بشكل كبير في تزويد مربي سمك البلطي بصغار الاسماك كما تساهم في تمويل السوق بمنتوج تربية المائيات والذي تجاوز حدود ولاية الجلفة واصبح يسوق الى ولايات الشمال.

و اوضح الوزير، بأنه يتم حاليا التنسيق مع كل من مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و كذا مصاح وزارة الري، عبر تفعيل بنود اتفاقيات التعاون، لاستغلال أكبر عدد من أحواض السقي الفلاحي وكذا أكبر عدد من السدود والحواجز المائية، لاستزراعها بصغار الأسماك، خاصة وأننا -يقول ذات الوزير، نتحكم في كل سلسلة الإنتاج، من تكاثر الأسماك، إنتاج صغار الأسماك، التسمين وصناعة الأعلاف، دون أن ننسى توفر لدى دائرتنا الوزارية، لأكثر من 12 محطة تجريبية و معاهد و مدارس التكوين المتخصصة و الإطارات التقنية الذين اكتسبوا خلال عدة سنوات خبرة ميدانية تؤهلهم لـتأطير و تنظيم مختلف أنشطة تربية المائيات باحترافية عالية، موضحا في السابق ذاته، أنه يجري التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية التي اعتبرها من الأولويات لتسريع انشاء مناطق نشاطات تربية المائيات وتسليم عقود الامتياز للمستثمرين لمباشرة إنجاز مشاريعهم في أقرب الآجال.