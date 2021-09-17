وزير الصيد البحري يأمر بفتح تحقيق في كارثة سد بوكردان في تيبازة

أمر صلواتشي هشام سفيان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق معمق لما جرى بسد بوكردان ببلدية سيدي اعمر في ولاية تيبازة.

وجاء في بيان الوزارة، “أنه بعد تسجيل اليوم نفوق عدد من الأسماك على مستوى سد بوكردان بولاية تيبازة بسبب انخفاض مستوى المياه به ، سينزل اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، بأمر من وزير القطاع هشام سفيان صلواتشي اطارات من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، للوقوف على حجم الكارثة و فتح تحقيق في القضية لتحديد الاسباب و اتخاذ الإجراءات المناسبة.”