وزير الصيد البحري يتباحث سبل التعاون مع سفير إيطاليا
بقلم أمينة داودي
إستقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني بمقر الوزارة سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بجليزي. حيث يأتي هذا اللقاء تمهيدا للقاء المرتقب اليوم مع وزير الفلاحة. و السيادة الغذائية والغابات الإيطالي.
وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء حضره إطارات من الوزارة، وتم استعراض فرص تطوير علاقات التعاون و الشراكة ما بين البلدين في مجالات تربية المائيات البحرية. و كذا المدخلات التي تخص تكاثر صغار سمك القاجوج الملكي وذئب البحر و انتاج الاعلاف. بالإضافة كذلك إلى تسمين التونة الحمراء وتبادل المعارف والخبرات في مجال التكوين و البحث العلمي التطبيقي.
كما إتفق الطرفان على تنظيم زيارات للمهنيين و المتعاملين الاقتصاديين ما بين البلدين. لتحديد مجالات الشراكة في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات.
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