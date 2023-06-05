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وزير الصيد البحري يتباحث سبل التعاون مع سفير إيطاليا

بقلم أمينة داودي
وزير الصيد البحري يتباحث سبل التعاون مع سفير إيطاليا
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إستقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني بمقر الوزارة سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بجليزي. حيث يأتي هذا اللقاء تمهيدا للقاء المرتقب اليوم مع وزير الفلاحة. و السيادة الغذائية والغابات الإيطالي.

وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاء حضره إطارات من الوزارة، وتم استعراض فرص تطوير علاقات التعاون و الشراكة ما بين البلدين في مجالات تربية المائيات البحرية. و كذا المدخلات التي تخص تكاثر صغار سمك القاجوج الملكي وذئب البحر و انتاج الاعلاف. بالإضافة كذلك إلى تسمين التونة الحمراء وتبادل المعارف والخبرات في مجال التكوين و البحث العلمي التطبيقي.

كما إتفق الطرفان على تنظيم زيارات للمهنيين و المتعاملين الاقتصاديين ما بين البلدين. لتحديد مجالات الشراكة في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات.

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