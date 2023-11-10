وزير الصيد البحري يتباحث سبل التعاون والإستثمار مع تركيا

إستقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، سفير تركيا بالجزائر محمد مجاهت كوتشوكيلماز. حيث بحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد شكّل هذا اللقاء الذي حضره إطارات الوزارة. فرصة للطرفين لاستعراض آفاق تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وأكد الوزير إستعداد القطاع لدعم ومرافقة المؤسسات التركية المهتمة بالإستثمار بالجزائر في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وتقديم التسهيلات اللازمة لها. معربا عن يقينه بالمساهمة الفعالة التي يمكن أن تدخلها المؤسسات التركية على نشاط صناعة وصيانة السفن في الجزائر. وكذا نشاط تسمين التونة الحمراء.

كما دعا الوزير المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك للمشاركة في الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه بولاية وهران من 08 إلى 11 فيفري 2024. والذي سيكون فرصة لبحث فرص الشراكة مع نظرائهم الجزائريين.

من جهته، أبدى السفير التركي إستعداده للعمل من أجل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. من خلال إيجاد مشاريع تعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA).

و أكد أيضا إستعداده على حث وتوجيه المتعاملين ورجال الأعمال الأتراك على الإستثمار في مجالات صناعة السفن وتسمين التونة الحمراء وكذا الصناعة التحويلية للمنتجات الصيدية في الجزائر. لما لها من مردودية اقتصادية كبيرة.

وأشار السفير إلى أن منتدى رجال الأعمال “الجزائري-التركي” الذي سينعقد أواخر شهر نوفمبر الجاري. سيكون فرصة مناسبة لمناقشة مسائل الإستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بشكل أوسع.

كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة وتنفيذ بنود الإتفاق الإطار الموقع بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات. ولتحديد الأولويات وتقييم مدى تقدم المشاريع. وكذا متابعة التشاور بهدف التوقيع على إتفاقية بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونظيرتها التركية مستقبلا.

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