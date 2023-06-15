وزير الصيد البحري يدشن ورشات جديدة لبناء وتصليح السفن

دشن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بميناء الصيد البحري سيدنا يوشع، ورشات جديدة لبناء وصيانة وتصليح سفن الصيد البحري لكل من “TECHNO NAVALE” و”SARL EL RABIE “.

وحسب بيان للوزارة، استفادت الشركتين، من تحفيزات الدولة مؤخرا عبر تخصيص أوعية عقارية جديدة داخل الميناء. لتطوير وتوسيع نشاطهم، وتلبية طلبات الصيادين بسفن مصنعة محليا وبأسعار تنافسية ما سيساهم في تقليص فاتورة الواردات.

كما وقف الوزير بمنياء الصيد البحري سيدنا يوشع على مدى تقدم أشغال إنجاز مرافق خدماتية لتطوير نشاط الصيد البحري على مستوى الميناء.

فيما استمع الوزير الى انشغالات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين.