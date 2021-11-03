وزير الصيد البحري يستقبل سفير إسبانيا لدى الجزائر

استقبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، سفير إسبانيا لدى الجزائر، فرناندو موران كالفو سوتيلو.

وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الطرفان علاقات التعاون ما بين البلدين والتي وصفوها بالاستراتيجية والتاريخية بنظر لقدم العلاقات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ما بين الطرفين، مجددين رغبتهم في تقوية هذه العلاقات عبر شراكة متميزة ما بين المتعاملين الاقتصاديين.

وقد حدد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية مجالات التعاون في تطوير شعبة تربية المائيات عبر الاقفاص العائمة بالبحر، تسمين التونة الحمراء، صيانة وبناء سفن الصيد بالإضافة الى الاستفادة من الخبرات الاسبانية لتطوير نشاط الصيد في أعالي البحار، و لما لا إنشاء أطقم صيد مختلطة للصيد في المحيطات.

كما دعا الوزير الى إنشاء مجموعة عمل مشتركة في أقرب وقت تجمع إطارات الوزارة وممثلين عن الغرفة الوطنية للصيد البحري مع ممثلين عن سفارة اسبانيا بالجزائر لتحديد مجالات الشراكة، والتحضير لعقد لقاء أعمال عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لجمع المتعاملين الجزائريين بنظرائهم الاسبان لإنشاء شركات مختلطة في المجالات المحددة .

من جهته، أعرب سفير اسبانيا استعداد بلاده لمرافقة قطاع الصيد البحري في استراتيجيته الجديدة ، مشيرا الى ان المتعاملين الاسبان يرغبون فعلا في ربط علاقات شراكة مع مهنيين جزائريين في مجالات الصيد في اعالي البحار، و تطوير شعبة تربية المائيات، مؤكدا انه سيتم نقبل الخبرة و التجربة الاسبانية للطرف الجزائري.

كما اكد السفير انه سيتم عما قريب تحديد قائمة بأسماء المؤسسات الاسبانية الراغبة في الاستثمار في الجزائر لتدخل في شراكة ممتازة مع متعاملين جزائريين .