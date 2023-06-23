وزير الصيد البحري يشارك بندوة مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الازرق لدول غرب البحر المتوسط

شارك وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني في أشغال الندوة الوزارية الثانية رفيعة المستوى. لمبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الازرق لدول غرب البحر الابيض المتوسط “واست ماد” West- Med. بمالطا في الفترة الممتدة من 22 الى 23 جوان 2023.

كما التقى الوزير على هامش الندوة مع وزير النقل والبنى التحتية ومشاريع الاستثمار بمالطا أرون فاروجيا. وكان له لقاء مع كل من كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة. ووزير الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا محمد ولد عابدين ولد امعييف .

وتم التطرق خلال هذه اللقاءات الى فرص تقوية علاقات التعاون والشراكة. في اطار مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الازرق في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات.