وزير الصيد البحري يقوم بزيارة فجائية لهياكل قطاعه

قام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الأربعاء، بزيارة فجائية لمقر كل من المخبر الوطني لمراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، ومقر مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، شكلت الزيارة فرصة لوقوف الوزير على نشاط مختلف المصالح و الاستماع لشروحات فيما يخص نشاطات المخبر، والتعرف على نوعية نشاط التقنيين الذين يعملون عبر مختلف مصالح المخبر.

واستغل عمال المخبر الوطني لمراقبة منتجات الصيد البحرى وتربية المائيات ونظافة الأوساط، زيارة الوزير، لرفع مجموعة من الانشغالات لتسهيل مهام المخبر و تطويره.

كما كان للوزير فرصة زيارة مصالح مديرية الصيد البحرى والاستماع لعمال مختلف المصالح. وبهذه المناسبة، حث الوزير هشام سفيان صلواتشي، كل العاملين ببذل مجهود إضافي والسهر على رفع التحدي لتحقيق أهداف القطاع.

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