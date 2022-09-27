وزير الصيد.. توقيع اتفاقتين مع قطاع الصناعة لتطوير صناعة السفن

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، رفقة وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، على مراسم التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين القطاعين. وتهدفان إلى مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج المرتبطة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من خلال الإنتاج الوطني.

وأشار الوزير، أن الإتفاقية الأولى، تتعلق باتفاقية إطار بين الوزارة ووزارة الصناعة. بهدف تطوير صناعة وإصلاح سفن . والمصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح وصيانة سفن الصيد البحرى وسفن الصيد المخصصة لدعم تربية المائيات. وصناعة محركات الدفع وملحقاتها، ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة، تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح وصيانة السفن. وإنتاج قطع الغيار، تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

أما الاتفاقية الثانية فتجمع المجمع العمومي للميكانيك “AGM” والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. وهذا لوضع إطار شراكة بين الطرفين يهدف أساسا إلى مرافقة مهنيي القطاع لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج. من خلال تطوير صناعة بناء السفن وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية، تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها للسفن. والسفن المخصصة لدعم لتربية المائيات، المساهمة في تقييس ورشات بناء و صيانة و تصليح السفن. صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء للسفن، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة.

وأفاد مدير الصيد البحري للعاصمة، شريف قادري، أنه تم ، رفع حطام 180 سفينة من أصل 570 سفينة مهملة وغارقة.

كما أوضح قادري أن “إزالة حطام السفن سيسمح بتوفير أماكن الرسو داخل الموانئ وعلى مستوى اليابسة”. “لاستغلالها في النشاطات المختلفة و خلق مناصب شغل جديدة”.