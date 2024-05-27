وزير الصيد يستقبل رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين

استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين، منيب أوبيري الذي كان مرفوقاً بأعضاء من المكتب الوطني للإتحاد.

وأعرب أوبيري، خلال اللقاء، عن رغبة الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين في مواكبة التطور الذي يشهده القطاع. خاصة في شعبة تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.

وكذا استعداد إطاراته وكوادره من مهندسين ومتخصصين للمساهمة في مرافقة المشاريع الاستثمارية في هذا المجال. تجسيداً للاستراتيجية القطاعية.

وبدوره نوه الوزير بالدور الهام للاتحاد والاضافة الكبيرة الذي يمكن أن يقدمها، من خلال إمكانية مرافقته للفلاحين الراغبين في ولوج نشاط تربية المائيات.

وكذا توعيتهم بالفائدة التي ستعود على محاصيلهم الزراعية المسقية بمياه تربية المائيات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تجديد الاتفاقية المبرمة بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، والاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين.

وكذا تخصيص برامج تكوينية لصالح المهندسين الزراعيين في مجال تربية المائيات بالمياه العذبة والمدمجة مع الفلاحة.