وزير الصيد يعزي عائلات الفقيدين لمو احمد وكانون حمزة

قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الاثنين، تعازيه لعائلة الفقيدين الشابين لمو احمد وكانون حمزة. كما جاء بالتعزية ” تقدم الوزير اصالة عن نفسه ونيابة عن كل الإطارات والعمال، ببالغ التعازي والمواساة لكافة عائلتي الفقيدين”. وتابع وزير الصيد “سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته الواسعة”.

للإشارة، تم امس الأحد، العثور على جثتي صيادين مفقودين بسواحل العاصمة منذ أيام. وحسب ما أفادت به مديرية الصيد لولاية الجزائر العاصمة، فإن الجثتان تم انتشالهما هذا المساء بشواطئ منطقة تالا ايلاف ببجاية. فيما تبقى عملية البحث متواصلة على الفقيد الثالث محمد معمري.

كما خرج الشباب الثلاثة ليلة عيد الفطر من شاطى الرسو ببلدية عين طاية على متن قارب نزهة، ولم يظهر عليهم خبر.

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