وزير الصّحة يعزي عائلات ضحايا حادث بني عباس

تقدم وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بأصدق عبارات التعازي وأعمق مشاعر المواساة إلى عائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي وقع بولاية بني عباس وأودى بحياة 14 شخصا وجرح 24 آخرين.

وجاء في تعزية الوزير “على إثر حادث المرور الأليم الذي وقع يوم أمس السبت 06 ديسمبر 2025 جرّاء انقلاب حافلة لنقل المسافرين. بولاية بني عباس، دائرة تابلبالة، والذي أسفر عن وفاة أربعة عشر (14) شخصًا. إضافة إلى عدد من الجرحى، يتقدّم وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان. بأصدق عبارات التعازي وأعمق مشاعر المواساة إلى عائلات الضحايا وذويهم في هذا المصاب الجلل”.

وأعرب الوزير عن بالغ تأثّره لهذا الحادث المفجع ، وسأل المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد المتوفّين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنانه.، ويُلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما تمنى وزير الصحة الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، مؤكّدًا وقوف قطاع الصحة وتجند مصالحه الطبية للتكفّل بهم. وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة.

