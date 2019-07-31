وزير الصّحة ينهي مهام مدير الصحة لولاية المسيلة

على خلفية حالات الوفيات المسجلة وسط الحوامل

المفتش العام لوزارة الصحة: «كل المؤسسات الصحية المتواجدة بالمسيلة تعاني نقائص واختلالات»

أنهى، أمس، وزير الصحة، محمد ميراوي، مهام مدير الصحة لولاية المسيلة، على خلفية تسجيل حالات وفاة وسط الحوامل.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه قد تم تعيين جمال العيفة مديرا بالنيابة، حيث جاء قرار

التوقيف، بعد 24 ساعة من إنهاء مهام مدير المؤسسة الاستشفائية سليمان عميرات لولاية المسيلة، على خلفية وفاة امرأتين أثناء وضعهما لحمليهما ووفاة رضيع إحداهما.

من جهته، قال المفتش العام بوزارة الصحة، عمر برجوان، إنه تم تشكيل لجنة، منذ بداية السنة، من أجل القيام

بالتحقيق في ولاية المسيلة، مشيرا إلى أن التقارير التي وصلت إلى الوزارة من ولاية المسيلة، تحمل نقائص واختلالات منذ السداسي الأول.

وأضاف المفتش العام، أن الأمر لا يقتصر على المؤسسة الاستشفائية، سليمان عميرات، بل كل المؤسسات

الصحية المتواجدة بالولاية، مضيفا أن هنالك عدة تحقيقات وعمليات تفتيشية إلى المؤسسات الصحية بالمسيلة

واتخذت عدة قرارات قبل الحادثة. وعلى الصعيد ذاته، قررت وزارة الصحة، تدعيم قطاع الصحة في المسيلة،

بـ119 طبيب، منهم 12 طبيبا في أمراض النساء والتوليد، و21 مختصا في التخذير والإنعاش، بالإضافة إلى 10

أطباء في أمراض الأطفال، و5 مختصين في طب الأورام، كما قررت الوزارة، إنجاز مستشفى بسعة 240 سرير، في سيدي عيسى بالمسيلة.