وزير الصّناعة الصيدلانية يتفقد مشاريع القطاع بتيزي وزو

حل وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الإثنين، بولاية تيزي وزو في زيارة عمل و تفقد للمشاريع القطاعية بالولاية.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة، رفقة السلطات العسكرية و المدنية.

وكانت المحطة الأولى من زيارة العمل والتفقد لوزير الصناعة الصيدلانية بمؤسسة VICRALYS COMPANY. حيث عاين الوزير والوفد المرافق له مختلف وحدات إنتاج المؤسسة المتخصصة في مجال إنتاج المستلزمات الطبية. على غرار مختلف أنواع خيوط الجراحة، خاصة تلك المتعلقة بجراحة القلب، بالإضافة إلى ألبسة الأطقم الطبية.

