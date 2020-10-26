وزير الطاقة:”انتهى عهد التوظيف العشوائي في سوناطراك”

قال إن الجزائر استهلكت 50 ٪ من احتياطي النفط والغاز

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن استهلاك الجزائر نصف احتياطاتها من النفط والغاز، وذلك نظرا لتعاظم الاستهلاك المحلي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة الأحفورية، خلال السنوات الأخيرة.

وكشف عطار خلال تصريح للإذاعة الوطنية، صبيحة أمس، بأن الجزائر “استهلكت نحو 50 ٪ من احتياطاتها النفطية والمقدّرة إجمالا بحوالي 1.7 مليار طن”، مما يعني تبقي إنتاج لمدة 27 سنة قادمة، كما أضاف عطار، بأن “احتياطات الغاز المؤكدة في الجزائر تقدر اليوم بـ 2500 مليار متر مكعّب”.

وعلى صعيد آخر، نفى عبد المجيد عطار، فتح هيأته الوزارية لمناصب شغل جديدة على مستوى مجمع “سوناطراك”، قائلا إن “قطاع الطاقة اليوم غير قادر على خلق مناصب شغل جديدة، وذلك نظرا للضغط الكبير الذي تعرفه الشركة”، وقال عطار، إن “سوناطراك واجهت صعوبات كبيرة خلال الـ 20 سنة الأخيرة، نظرا للتوظيف الزائد والعشوائي الذي شهدته المؤسسة”، مؤكدا بأن “هناك نسبة توظيف كبيرة جدا في مؤسسة سوناطراك سابقا ولا يمكن المواصلة على هذا النهج”.

واعتبر وزير الطاقة بأن “التوظيف في الجزائر، بات من الضروري توجيهه نحو القطاعات الأخرى”، على غرار الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والناشئة، التي بإمكانها خلق آلاف الوظائف سنويا، نظرا للحجم الكبير الذي يتوفر عليه السوق الجزائري، إضافة إلى الانفتاح الكبير للجزائر على السوق الإفريقي ورغبتها في رفع حجم صادراتها نحو البلدان الإفريقية.