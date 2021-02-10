وزير الطاقة.. أسعار البترول قد تبقى في مستوى 60 دولار خلال السداسي الأول

قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، إن أسعار البترول قد تبقى في مستوى 60 دولار للبرميل خلال السداسي الأول 2021.

وأكد عطار على هامش اجتماع “آبو”، أن قرارات “أوبيب+” وعوامل أخرى، كانت سببا في ارتفاع أسعار الخام.

وأشار وزير الطاقة، في ذات السياق إلى أن الأسعار “قد ترتفع أكثر، سيما في حالة تسجيل حدث جيو-سياسي هام”.

وأوضح عطار أن عوامل أخرى كالتلقيح ضد كورونا كان لها أثر على السوق البترولية.

وبخصوص ارتفاع الأسعار خلال السداسي الثاني 2021، أوضح الوزير أن الأمر متوقف عل نجاح عمليات التلقيح في العالم من الوباء.

وفي هذا السياق، لم يستبعد المسؤول، ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 60 دولار، داعيا إلى “توخي الحذر في هكذا توقعات”.