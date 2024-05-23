وزير الطاقة.. أسعار بيع الغاز الجزائري من أحسن الأسعار عالميا

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، إن أسعار بيع الغاز الجزائري من أحسن الأسعار عالميا.

كما تعتبر الجزائر -يضيف عرقاب-، من أهم موردي أوروبا للغاز وسنعزز مكانتنا في السوق.

وأضاف وزير الطاقة، أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية. وقائلا “انطلقنا فعليا بامر من رئيس الجمهورية في إطار برنامج الحكومة في تجسيد 3000 ميغاواط من هذا البرنامج”. و”هو الآن قيد الانجاز في عدة ولايات”. تابعا “البرنامج يدخل في تدعيم الإستراتيجية الوطنية في تدعيم مصادر الطاقة”.