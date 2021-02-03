وزير الطاقة: إعداد مذكرة تفاهم وتعاون بين الجزائر و رواندا في ميدان الطاقة قريبا

إستقبل وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية روندا ألفريد جاكوبا كاليسا بطلب منه.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين خاصة في إطار التعاون والإتحاد الإفريقي.

من جهته عبّر السفير عن إهتمام بلده الكبير بالتعاون مع الجزائر خاصة في قطاع الطاقة، والإستفادة من الخبرة الجزائرية.

وأضاف البيان، أن وزير الطاقة أكد، أن الجزائر تولي أولوية كبيرة في التبادل والتعاون والشراكة بين البلدين.

وأكد، أن الجزائر ستقوم عبر مؤسساتها الوطنية بدراسات تقنية عاجلة لتحديد فرص و مجالات والآفاق المتاحة لتجسيد هذا التعاون.

كما سيتم دراسة إقامة إستثمارات مشتركة مربحة للطرفين، خاصة وأن الجزائر تملك خبرة واسعة في مجال الطاقة كالغاز والكهرباء.

وأبدى السفير إهتمام بلده بالتجربة الجزائرية في ميدان توزيع الطاقة بشتى أنواعها، والتكوين في هذا المجال.

وأوضح البيان، أنه تم الإتفاق على بعث ديناميكية وحيوية اكبر وبشكل سريع وفعال بين البلدين في ميدان الطاقة من خلال المباشرة في إعداد مذكرة تفاهم و تعاون بين الجزائر و رواندا في ميدان الطاقة.