وزير الطاقة.. إنجاز 1000 نقطة شحن كهربائية حتى سنة 2025

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز 1000 نقطة شحن كهربائية حتى سنة 2025.

كما أشار وزير الطاقة، خلال لقائه بمديريات القطاع، إلى أن بداية إنجاز نقط الشحن الكهربائية ستكون سنة 2023 بـ200 نقطة عبر كامل التراب الوطني.

وفي نفس السياق، أضاف عرقاب، أن انطلاق وضع هذه النقاط سيكون بداية من الطريق السيار شرق غرب.

كما أكد الوزير، أن القطاع يولي أهمية لإنجاز مشاريع بتروكيماوية ومنجمية، وتشجيع المحتوى المحلي. عن طريق اللجوء إلى المناولة المحلية للشركات المحلية بهدف استحداث مناصب العمل وخلق الثروة لاسيما في المناطق النائية.

ومن بين المهام التي أسندت لقطاع الطاقة والمناجم –يقول الوزير-، التكفل بمعالجة الشح المائي الذي تعانى منه البلاد. حيث أطلق القطاع عدة مشاريع لانجاز 3 محطات تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية قدرها 150.000 متر مكعب يوميا كمرحلة استعجالية. ويتعلق الأمر بمحطة برج الكيفان الباخرة المحطمة والمرسى، وقورصو.

كما سيتم على المدى المتوسط إنجاز 5 محطات تحلية مياه البحر، بطاقة استيعابية تقدر بـ300.000 متر مكعب يوميا. ويتعلق الأمر بكل من ولاية الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران.

كما أشار الوزير عرقاب، إلى أن كل المشاريع تتم بالتنسيق مع ولاة الجمهورية عبر الوطن. والسلطات المحلية لانجاز كل المشاريع بصفة منتظمة. مشيرا في ذات السياق إلى أن قطاع الطاقة يحرص حرصا كاملا وملتزما بإنجاز المشاريع. المخصصة لكل القطاعات لمواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.