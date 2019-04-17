وزير الطاقة الألماني: “الحكومة رفضت مشروعا للطاقة الشمسية يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في العالم”

قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نقلا عن قناة ZDF الألمانية، إن وزير الطاقة الألماني، قال إن الحكومة الجزائرية رفضت مشروعا

من أكبر المشاريع للطاقة الشمسية في العامة، وذلك على مستوى الصحراء الجزائرية الكبرى، مشيرا إلى أنه كان بإمكانها تزويد كامل

أوروبا بالطاقة الشمسية، في حالة وافقت على المشروع، مضيفا إن الجزائر كانت ستجني الملايير من الدولارات جراء هذا المشروع الضخم.

ونشرت الجمعية على حسابها الرسمي على الفايسبوك، بأن القناة الألمانية التي نقلت تصريح وزير الطاقة الألماني، قالت بأن الوزير أكد

أن الجزائر كانت ستكون من أكبر مصدري الكهرباء في العالم، لولا إفشال هذا المشروع ورفضه من قبل الحكومة الجزائرية.