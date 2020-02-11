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وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة غير معنية بأي خفض جديد من أوبك

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وزير الطاقة الأمريكي: الولايات المتحدة غير معنية بأي خفض جديد من أوبك
بقلم النهار أونلاين

قال وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، اليوم الثلاثاء، أنّ “الولايات المتحدة غير معنية بأي خطوات تدرسها أوبك وحلفاؤها لكبح إنتاج النفط بدرجة أكبر”.

وأبلغ برويليت، في تصريح له لوكالة “رويترز” على هامش مؤتمر بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، “لسنا معنيين بالقرار الذي قد تأخذه منظمة أوبك”.

وأضاف “أيا كان قرارهم فسوف يناسبهم ونحن نقدر ما يقومون به”.

وأوضح برويليت “سيجتمعون وسيتوصلون إلى حكم وقرار يناسبهم، لكن أعتقد أن قدرتهم في التأثير على أسعار النفط كما كانوا يفعلون، كما تعرفون، قبل ثلاثة عقود أو أربعة أو خمسة، إنما أصابها تغير جذري”.

واكد وزير الطاقة الأمريكي أنه “في حين تقبع أسعار الغاز الطبيعي المسال عند أدنى مستوياتها في سنوات، فإن المستقبل ما زال زاهيا للغاز المسال”.


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