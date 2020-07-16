وزير الطاقة: الأمن الصحي حاليا هو أولويتنا جميعا

أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن الأمن الصحي في البلاد حاليا، هو الأولوية، بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

وأورد الوزير، في كلمة له على هامش عملية تبرع مجمع سوناطراك اليوم الخميس، بأجهزة طبية لوزارة الصحة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات: “سوف نساهم بما نقدر عليه لمساعدة القطاع الصحي في هذه المرحلة”.

وأضاف الوزير : “منذ سنوات، كل العالم كان يبحث عن تحقيق الأمن الطاقوي، ومع التغير المناخي أصبحنا نفكر في الأمن الغذائي… جاء هذا الوباء وأثبت أن الأمن الصحي هو أولوية الأولويات”.

وتابع عطار: “هذا الوباء مس كل البلدان، لذلك وجب علينا وضع القطاع الصحي من الأولويات في البلاد مستقبلا”.

وأكد الوزير، أن تبرع شركة سوناطراك بالأجهزة الطبية، هو أقل شيء تقوم به هذه المؤسسة.

مضيفا أن السلك الطبي هو في الواجهة، ودور قطاع الطاقة، هو مساعدتهم والمشاركة بكل ما يمكن.

وفي الأخير شكر الوزير، مجمع سوناطراك، على هذه المبادرة، مؤكدا أنه سيكمل في المساهدة بمحاربة هذه الجائحة.