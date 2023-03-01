وزير الطاقة: الانتاج الوطني للأسمدة يغطي مجمل الطلب المحلي

كما أوضح عرقاب أنه “تمت تغطية كل الطلب الداخلي من الأسمدة بفضل الإنتاج الوطني الموفر من قبل شركة سوناطراك وشركائها. والذي يدعم السوق الوطنية بأكثر من 300 ألف طن من اليوريا”.

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الانتاج الوطني للأسمدة شهد قفزة نوعية في السنوات الأخيرة. ليتمكن حاليا من تغطية الطلب المحلي بشكل كلي.

وأشار الوزير، إلى التوقيع على 116 عقد تزويد بالأسمدة مع شركة أسمدال ومتعاملين خواص. قصد توفير هذه المادة عبر كل التراب الوطني دون اللجوء إلى الاستيراد. وأضاف يقول: “نحن عازمون على مواصلة العمل بشكل أعمق, وبصفة مستمرة”. “مع جميع القطاعات للوصول لتلبية السوق الوطنية المحلية وتوفير مختلف أنواع الأسمدة عن طريق الانتاج المحلي”.

كما لفت إلى أهمية الآليات المعتمدة لضمان دعم واستقرار الأسعار في السوق الوطنية. والتي “سمحت بحماية الفلاح الجزائري من تقلبات الأسعار الدولية للأسمدة”. “التي ظلت في اتجاهات متصاعدة وبلغت مستويات جد عالية”.

في حين، ذكر بأهمية مشروع مركب الفوسفات بشرق البلاد. والذي سيضمن تزويد السوق الداخلي بالمادة الأولية في إنتاج الأسمدة المركبة. وتصدير الفائض من أجل رفع مستويات صادرات البلاد خارج المحروقات.

وفضلا عن الاسمدة، فإن قطاع الطاقة والمناجم يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال ربط المساحات الفلاحية. بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي فيما يخص الصناعة التحويلية الغذائية, حسب الوزير الذي ذكر أنه تم ربط 30 ألف. مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية من مجموع 57 ألف مستثمرة بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار دج نهاية 2022.

كما لفت إلى أن قطاعه يهدف إلى “زيادة امكانيات الحصول على الطاقة النظيفة لتطوير الفلاحة. وهذا بمحاولة إيجاد حلول بيئية خضراء ومبتكرة تشمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة. والمتجددة على طول سلاسل الانظمة الفلاحية من اجل امن غدائي مستدام”.