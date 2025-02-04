وزير الطاقة البوسني في زيارة عمل إلى الجزائر

يقوم وزير الطاقة والمناجم والصناعة للبوسنة والهرسك، فيردان لاكيتش، بزيارة عمل إلى الجزائر. في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 فيفري 2025. وذلك بدعوة من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب.

وتهدف هذه الزيارة إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، المحروقات، والطاقات المتجددة. لا سيما في قطاع الكهرباء والطاقة الشمسية الكهروضوئية والبنى التحتية المرتبطة بها.

كما تشمل مجالات البحث، الاستكشاف، استغلال وتحويل الموارد المنجمية. بما يعكس إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزير البوسني، المرفوق بوفد من الشركة الوطنية البوسنية للكهرباء “إنرجوإنفست” (ENERGOINVEST)، سلسلة من الاجتماعات مع نظيره الجزائري، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولي مجمعات سوناطراك، سونلغاز وسوناريم، بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات. كما سيقوم الوفد البوسني بزيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت الطاقوية في الجزائر، للاطلاع على القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال.

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