وزير الطاقة.. التقارير الإعلامية حول البترول “تخلاط” ودعم تسعيرة الغاز ليس من اختصاصنا

قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الخميس، إن دعم تسعيرة الغاز يحدده قانون المالية وليس من اختصاص القطاع.

وأوضح وزير الطاقة، على ضرورة إيجاد صيغة أخرى لدعم الفئات الهشة خاصة في مجال الغاز.

واقترح الوزير، منح الدعم مباشرة المواطن، وليس عن طريق دعم التسعيرة، مشيرا إلى تعديل عدة قوانين في هذا المجال.

وصرح عطار، أن “من غير المعقول أن يدفع المواطن أكثر من المؤسسات”، مضيفا “يجب تعديل سلم دعم تسعيرات”.

وأشار عطار إلى أن هناك بعض التقارير الإعلامية تتحدث عن انتهاء البترول في الجزائر، معتبرا إياها “تخلاط” من بعض الأجهزة.

وأفاد ذات المسؤول أن “الجزائر تصدر يوميا 677 ألف برميل، وليس 292 ألف، كما تتحدث تقارير هذه الجرائد”.