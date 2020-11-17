وزير الطاقة الجزائري يشارك في الإجتماع الـ 24 للجنة الوزارية المشتركة بين أوبك وخارج أوبك

شارك وزير الطاقة ورئيس مؤتمر أوبك عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء، في أعمال الاجتماع الـ 24 للجنة الوزارية المشتركة بين أوبك وخارج أوبك عبر تقنية الفيديو.

أين استعرضت اللجنة خلال هذا الإجتماع حالة سوق النفط العالمية وآفاقها على المدى القريب.

كما تطرقت الى مدى امتثال الإلتزام بخفض الإنتاج الطوعي من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أكتوبر الماضي.

من جانب اخر رحب وزير الطاقة الجزائري، بالأخبار التي أثيرت من خلال التوفر الوشيك للقاحات كوفيد 19.

منوها بأن الإجراءات التقييدية التي فرضت مرة أخرى مع عودة ظهور الجائحة ستعيق الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الأشهر المقبلة.

كما حث عبد المجيد عطار، منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها في إعلان التعاون على مواصلة جهودهم والتحلي بالمرونة والصمود من أجل تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية.

مشيدا بجهود الدول التي قامت في أكتوبر الماضي بتخفيضات أكبر من المستوى المطلوب طوعا أو لتعويض الفائض الناتج خلال الأشهر السابقة.