وزير الطاقة: الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز التحول الطاقوي وتوسيع الشراكات الإقليمية

أكد مراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، خلال افتتاح الطبعة الثالثة عشر لمعرض ومؤتمر شمال افريقيا والبحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين 2025، المنظم بوهران، أن تطوير الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يمثلان أولوية وطنية مشيرة إلى الهيكلة الجديدة لقطاع الطاقة التي ستمكن من تسريع تنفيذ الأهداف الوطنية خاصة في ما يخص تنويع مصادر الطاقة وتعزيز حصة الطاقات النظيفة مشيرا إلى أن مشاريع بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط قد تم اطلاقها في إطار برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة سيساهم في توفير الغاز، دعم الصناعات والانطلاق في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدير الكهرباء النظيفة.

كما اكد ان الجزائر شددت على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير مشاريع مشتركة على المستويين القاري والدولي. بما في ذلك مشروع “SoutH2 Corridor” لنقل الهيدروجين، وتعزيز الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط.

عجال أشار ايضا إلى أن الجزائر أكدت حرصها على ترسيخ موقعها كمورد طاقوي موثوق في إفريقيا والمتوسط من خلال ترسيخ مبدأ التعاون الجماعي لإقامة أسواق طاقوية مستدامة وتوفير بيئة استثمارية مناسبة بما يساهم في تحقيق الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في المنطقة.

