وزير الطاقة: الجزائر تبذل جهودا كبيرة للتقليل من الانبعاثات

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، في فعاليات الطبعة السابعة والعشرون ليوم الطاقة. تحت شعار “تغير المناخ، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر”.

كما أكد وزير الطاقة، خلال كلمته، أن هذه الطبعة أصبحت تقليدا وحدثا بارزا في إطار تعزيز التبادلات بين قطاع التعليم العالي ومختلف الفاعلين في مختلف المجالات. و”هو فرصة لتعزيز الحوار والنقاش حول مواضيع الساعة والتحديات”. “التي تواجهنا من أجل تحقيق انتقال طاقوي عادل وسلس بتوفير مصادر نظيفة وآمنة للطاقة”. “بما يضمن تحقيق أهدافها الرامية لحماية البيئة والمناخ في إطار التنمية المستدامة”.

في حين، أشار عرقاب، إلى أن الجزائر تهدف للتكيف مع السياق الدولي. والاستجابة في نفس الوقت للطلب المتزايد على الطاقة مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. حيث ترتكز هذه المساعي على سياسة تطوعية تهدف لحماية البيئة من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقوية نظيفة.

كما قال الوزير، إن الجزائر تبذل جهودا كبيرة للتقليل من الأنواع المختلفة من الانبعاثات. “ففي مجال حرق الغاز، انضمت سوناطراك الى المبادرة العالمية “صفر حرق روتيني بحلول عام 2030”. كما “تعمل مع الوكالة الفضائية الجزائرية بالتعاون مع البنك الدولي في بحث علمي وتكنولوجي من أجل قياس ورصد انبعاثات غازات الميثان”. “من أجل الحد نهائيا من هذه الانبعاثات”. وبخصوص إدخال الطاقات المتجددة، أشار الوزير إلى أن سونلغاز قامت بتموين عشرين قرية بالطاقة الشمسية في الجنوب الكبير. وإنشاء في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 22 محطة كهروضوئية بسعة اجمالية مقدرة بـ 344 ميغاوات. بالإضافة الى إطلاق مشاريع التهجين ببرنامج 50 ميغاوات.

كما تعمل سونلغاز على انجاز كل البرنامج أي 15000 ميغاوات عبر أكثر من 40 ولاية. ومن جهة أخرى ستقوم سونلغاز بإنجاز مشاريع تجريبية لإنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.