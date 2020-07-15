وزير الطاقة: الجزائر تعاني وعلينا العمل أكثر في هذه المرحلة

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن الجزائر اليوم تعاني في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها كل العالم وتأثيرها على الوضع الإقتصادي.

وأكد الوزير، اليوم الأربعاء، خلال تنصيب المجلس الأخلاقي لمجمع سونلغاز، على ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات، كل في مجاله، لتسهيل تسريع مختلف المشاريع التابعة للمؤسسة.

ودعا عطار، إلى توفير الجو المناسب للعمل، ومساعدة الشباب على الاستقرار بالمؤسسة، ليركزوا على العمل والإنتاج.

مؤكدا على ضرورة خلق مناصب العمل للشباب، لخلق الثروة وتحقيق النمو.

وقال الوزير: “الطرق القديمة لن تفضي إلى أي شيئ، يجب أن يكون الخطاب أكثر شفافية”.

وأكد عطار، أن الطاقة هي الأساس لتأمين المستقبل، ويجب العمل أكثر في هذه المرحلة الانتقالية، لإخراج البلاد من هذه الوضعية.

كما تحدث المسؤول الأول عن قطاع الطاقة، عن الطاقات المتجددة، داعيا إلى الاستثمار أكثر في هذا المجال، واستغلال الطاقة الشمسية، لتأمين مستقبل الوطن والأجيال القادمة.

وأورد الوزير، أن الأمن الطاقوي للجزائر، يقتضي الانتقال إلى نموذج طاقوي يرتكز على عقلنة استهلاك الطاقة، واللجوء إلى الطاقات المتجددة.