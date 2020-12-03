وزير الطاقة: الجزائر قامت بمبادرة اقتراح زيادة إنتاج النفط على مراحل

الوطني
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وزير الطاقة: الجزائر قامت بمبادرة اقتراح زيادة إنتاج النفط على مراحل
بقلم النهار أونلاين

كشف وزير الطاقة عبد المجيد مطار، أن المفاوضات بين دول أوبك +’طالت لأن دول أوبك أجمعت على تمديد سقف الإنتاج الحالي والبلدان خارج أوبك كان لها رأي آخر.

وفي تصريحات للنهار، أكد الوزير أن الجزائر قامت بمبادرة اقتراح زيادة إنتاج على مراحل، حيث سيكون زيادة الإنتاج بـ 500 ألف برميل خلال شهر جانفي كمرحلة أولى.

كما سيتم زيادة الإنتاج بـ 500 ألف برميل أخر إلى غاي”ة بلوغ سقف إنتاج 2 مليون برميل خلال أفريل 2021.

وأضاف ذات المتحدث بأن  مبادرة زيادة الإنتاج جاءت لإرضاء بعض البلدان خارج أوبك و التي تملك احتياجات خاصة.


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