وزير الطاقة: الجزائر لا يمكن أن تبنى إلا من خلال إعطاء الفرصة للشباب

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الأحد، أن “الجزائر لا يمكن أن تبنى إلا من خلال إعطاء الفرصة للشباب”.

ودعا عطار، خلال زيارة قادته إلى ولاية غرداية أمس السبت، الشباب إلى “تكثيف جهودهم لبناء الجزائر الجديدة، جزائر المؤسسات الناشئة لإنعاش الاقتصاد الوطني”.

وأوضح وزير الطاقة ان “أن الجزائر لا يمكن أن تبنى إلا من خلال تساوي الفرص وإعطاء الفرصة للشباب للتعبير وترقية أفكارهم وكفاءاتهم للمساهمة في استحداث الثروة وتوفير فرص العمل للشباب”.

مشيرا في السياق ذاته أن “استحداث مؤسسات ناشئة ومؤسسات مبتكرة في الجزائر الجديدة التي يكون فيها الشاب قادرا على التعبير وتطوير كفاءاته من أجل بناء اقتصاد وطني وامتصاص البطالة”.

كما اغتنم وزير الطاقة المناسبة ودعا المواطنين للتوجه “بقوة يوم الفاتح نوفمبر القادم نحو مكاتب التصويت من أجل تشييد الجزائر الجديدة”.