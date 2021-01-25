وزير الطاقة: الجزائر متأخرة جدا في الصناعة البيتروكيميائية.. وسيتم إطلاق 8 مشاريع

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن هناك 7 مشاريع حاليا تخص الصناعة البيتروكيميائية وتعالج 5 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير خلال فوروم الإذاعة، أن هناك 8 مشاريع تخص الصناعة البيتروكيميائية، إثنين منهم تستثمر بهم مؤسسة سوناطراك.

كما أن سوناطراك تقوم حاليا بالدراسات الاولية، ويوجد 6 مشاريع آخرين مهمة، ثلاثة منها يوجد بها أجانب.

وأوضح أن هناك إتفاقية ممضية والدراسات تحت الإنجاز بين سوناطراك وتوتال في الجزائر، وبين سوناطراك وتركيا في تركيا.

كما أن هناك مشروع بين سوناطراك ودايليم في ولاية سكيكدة.

وأضاف عطار، أن هناك 3 مشاريع اخرى تقوم سوناطراك بالبحث عن مستثمرين أجانب وتتطلب قرابة 11 مليار دولار.

وكشف الوزير، أن الجزائر متأخرة جدا في البيتروكيمياء، داعيا إلى انتهاج إستراتيجية جديدة في التعامل.