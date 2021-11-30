وزير الطاقة: الدولة ستتكفل بالمصابين في حادث سكيكدة وسنحقق في شروط السلامة

أكد وزير الطاقة على أن رئيس الجمهورية أصر على توفير كل الشروط للتكفل بالمصابين في الانفجار الذي شهدته الوحدة 200 بمركب نكرير البترول بالمنطقة الصناعية سوناطراك بسكيكدة.

حيث سيتم نقل المصاب الذي أصيب بحروق من الدرجة الثالثة إلى مستشفى عين نعجة العسكري عبر طائرة خاصة، قبل مباشرة التحقيق في أسباب الحادث وخطط الصيانة في مثل هكذا حوادث، جاء هذا خلال تنقله إلى ولاية سكيكدة، للوقوف على حالة العمال المصاببن بالمستشفى، كما تنقل إلى الوحدة التي شهدت الحادث وتأكد من عودة الوحدة للعمل بعد انتهاء أشغال الصيانة التي كانت مبرمجة.

عرقاب الذي كان مرفوقا بلجنة متكونة من إطارات من الوزارة ستتكفل بكل ما تمخض عن هذا الحادث، وتحدد أسبابه قصد تفاديها مستقبلا،

الوزير الذي أكد بأن رئيس الجمهورية يتابع عن كثب كل المستجدات وأسدى أوامر لاجل التكفل بكل المصابين، كشف بأن شركة سونطراك باشرت تحقيق تقني مباشر، لمعرفة كيف وقع الحادث رغم كل شروط السلامة التي توفرها، وأصاف بأن سونطراك ستدقق في الحادث، مع مرافقة وكالة ضبط المحروقات لأجل الوقوف على ما حدث بالضبط لتفاديه مستقبلا.