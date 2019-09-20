وزير الطاقة الروسي:لا تغيير على اتفاق خفض إنتاج النفط

صرح وزير الطاقة الروسي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار لتعديل اتفاق خفض إنتاج النفط عقب الهجمات على المنشأتين النفطيتين السعوديتين.

وقال ألكسندر نوفاك أنه تحادث مع وزير النفط السعودي ، ولم يقررا إمكانية تعديل الاتفاق النفط العالمي المبرم بين أوبك وحلفائها.

وأضاف نوفاك بان السوق النفطية قد استقر عقب الهجوم الذي وقع السبت الماضي، وبأن الأمور صارتا هادئة.

وسجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعا بفعل توترات في الشرق الأوسط على خلفية اتهام إيران بتنفيذ الهجمات على المنشآت النفطية.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 30 سنتا ليصل 64.75 دولارا للبرميل في حدود الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينيتش