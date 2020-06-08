وزير الطاقة الروسي: إتفاق خفض النفط منع إنتاج 9 مليون برميل إضافية يوميا

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وزير الطاقة الروسي: إتفاق خفض النفط منع إنتاج 9 مليون برميل إضافية يوميا
بقلم ايمان عياش

كشفت، اليوم الإثنين، روسيا أن اتفاق خفض النفط منع إنتاج 9 مليون برميل إضافية يوميا.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، أن اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج الخام منع نحو تسعة ملايين برميل من النفط يوميا عن السوق العالمية وذلك في ظل تأثر الطلب سلبا من جراء جائحة فيروس كورونا.

وكانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا يوم السبت على تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط حتى نهاية جويلية.

وقال نوفاك انه من السابق لأوانه التكهن بالوضع في أوت، مضيفا أن الشرط المسبق الرئيسي لأي تمديد آخر للاتفاق سيتمثل في سرعة تعافي الطلب على النفط.


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