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وزير الطاقة الروسي: إعلان الجزائر مهم لحماية البنية التحتية للغاز

بقلم نادية بن طاهر
وزير الطاقة الروسي: إعلان الجزائر مهم لحماية البنية التحتية للغاز
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أن إعلان الجزائر سيكون مهما للغاية لتوفير الآليات اللازمة ولحماية البنية التحتية للغاز وكذا  تطوير سياسة المنتدى.

وأورد الوزير، في تصريح للتلفزيون الجزائري: “العلاقات التي تجمعنا بالجزائر متينة ويساهم في توطيدها تعاوننا في مجال الطاقة”.

وأضاف: “عملنا بجد من أجل  إثراء إعلان الجزائر الذي سيعرض للنقاش والمصادقة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز”. مؤكدا أن إستغلال طاقة الغاز هو بمثابة خطوة متزنة نحو المستقبل.

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