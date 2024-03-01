وزير الطاقة الروسي: إعلان الجزائر مهم لحماية البنية التحتية للغاز

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، أن إعلان الجزائر سيكون مهما للغاية لتوفير الآليات اللازمة ولحماية البنية التحتية للغاز وكذا تطوير سياسة المنتدى.

وأورد الوزير، في تصريح للتلفزيون الجزائري: “العلاقات التي تجمعنا بالجزائر متينة ويساهم في توطيدها تعاوننا في مجال الطاقة”.

وأضاف: “عملنا بجد من أجل إثراء إعلان الجزائر الذي سيعرض للنقاش والمصادقة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز”. مؤكدا أن إستغلال طاقة الغاز هو بمثابة خطوة متزنة نحو المستقبل.