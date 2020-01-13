وزير الطاقة السعودي: المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط

قال وزير الطاقة السعودي إنّ المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط.

أفاد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، أن المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط.

وأشار عبد العزيز بن سلمان، في تصريح له لوكالة “رويترز”، أن المملكة بإعتبارها أكبر دول مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان إستقرار سوق النفط، في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية السعودية.

وأكد أنه وفي ظل استمرار التوترات محتدمة في المنطقة، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط.