وزير الطاقة السعودي: دور الجزائر محوري في تحقيق استقرار سوق النفط

كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن دور الجزائر محوري في تحقيق استقرار سوق النفط.

وقال بن سلمان، في تصريح له للتلفزين العمومي، أن “للجزائر دور عجيب ليس من حيث حجم انتاجها وإنما من حيث قيمتها السياسية وقدرتها على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في أوبك وحلفائها”.

وأشار وزير الطاقة السعودي أن الجزائر “لديها القدرة على التواصل مع الجميع”.

وأضاف ذات المتحدث، أن “الدور المحوري للجزائر في إنجاح مساعي أوبك ليس فقط أثناء ترأسها لمؤتمر المنظمة بل هو مشهود له منذ سنوات طويلة و الدليل على ذلك تواجدها في كل لجان المنظمة”.

كما إعتبر بن سلمان أن “مساعي الجزائر لإنجاح دور أوبك في تحقيق استقرار سوق النفط نابع أيضا من قناعتها أن هذا النجاح يصب في مصلحة جميع الدول الأعضاء و غير الأعضاء في منظمة أوبك”.

و بخصوص تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة و ترقيتها الى مستوى العلاقات السياسية.

قال الوزير السعودي، أنه “تمت دعوة عرقاب رفقة إطارات قطاعات الطاقة لزيارة السعودية، مما سيسمح بتباحث سبل التعاون في كل المجالات”.

وفي ذات السياق أشاد بن سلمان بالمستوى “العالي للخبرات الجزائرية في مجال الطاقة، سواء على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات أو مختلف الشركات العالمية مذكرا بالروابط الأخوية التي تربط بين الجزائر و بلده”.